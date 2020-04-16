В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

16 Апр 2020 2020-04-16T09:47:21+03:00

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Вчера, 15 апреля, в Самаре произошло ДТП. 42-летний водитель «Тойоты» ехал по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 52-летнюю женщину.

– В результате случившегося пешеход получила телесные травмы. Она была госпитализирована бригадой скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам, в свою очередь помнить, что они также являются участниками дорожного движения и проявлять внимательность при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU