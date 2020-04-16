2020-04-16T09:47:21+03:00
Общество

В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Правоохранители устанавливают все детали произошедшей аварииПравоохранители устанавливают все детали произошедшей аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вчера, 15 апреля, в Самаре произошло ДТП. 42-летний водитель «Тойоты» ехал по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 52-летнюю женщину.

– В результате случившегося пешеход получила телесные травмы. Она была госпитализирована бригадой скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам, в свою очередь помнить, что они также являются участниками дорожного движения и проявлять внимательность при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
24-летнего жителя Жигулевска подозревают в четырех преступлениях
В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы
Врач-инфекционист: всегда ли повышенная температура говорит о вирусном заболевании
В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Сделал 10-летнюю девочку своей сообщницей: в Самаре задержали опасного преступника с ножом
Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел
СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского
Дистанционные штрафы: самарские полицейские опровергли очередной фейк, связанный с коронавирусом
Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: вторая смерть, кладбища закрыты
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье
170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда