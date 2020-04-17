Участки под строительство Центральной магистрали в Самаре будут забирать принудительно
В Самаре планируется принудительно забирать участки под строительство Центральной магистрали. Земля, которая находится в границах проспекта Кирова и Ракитовского шоссе, должна была оказаться в собственности властей, однако владельцы участков отказались их продавать.
– На эти средства было выделено 12 миллионов рублей, однако они не пригодились. Готовятся обращения в суд, – сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Напомним, магистраль Центральная появилась в генеральном плане города еще в 1965 году. Предполагается, что она будет проходить через весь город и поможет разгрузить автомобильный трафик. Сейчас ведется подготовка к строительству.
ИСТОЧНИК KP.RU