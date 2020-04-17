2020-04-17T11:17:57+03:00
Общество

Участки под строительство Центральной магистрали в Самаре будут забирать принудительно

Соответствующего решения сотрудники минтранса будут добиваться через суд
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас ведется подготовка к масштабному строительству ФОТО: Правительство Самарской областиСейчас ведется подготовка к масштабному строительству ФОТО: Правительство Самарской областиФото: скриншот с видео
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В Самаре планируется принудительно забирать участки под строительство Центральной магистрали. Земля, которая находится в границах проспекта Кирова и Ракитовского шоссе, должна была оказаться в собственности властей, однако владельцы участков отказались их продавать.

– На эти средства было выделено 12 миллионов рублей, однако они не пригодились. Готовятся обращения в суд, – сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, магистраль Центральная появилась в генеральном плане города еще в 1965 году. Предполагается, что она будет проходить через весь город и поможет разгрузить автомобильный трафик. Сейчас ведется подготовка к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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