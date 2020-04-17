2020-04-17T11:11:15+03:00
Общество

В Самарской области дорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей

При этом фирма не спешила оплачивать долги
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В дело пришлось вмешаться судебным приставамВ дело пришлось вмешаться судебным приставамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Волжском районе Самарской области было выявлено нарушение в работе организации, занимающейся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Согласно постановлению суда, фирма должна была заплатить штраф 200 тысяч рублей. Однако расставаться с деньгами компания не спешила. В дело пришлось включиться судебным приставам.

– Выяснилось, что на счетах дорожников есть финансы. Было вынесено постановление о взыскании необходимой суммы. 200 тысяч рублей были списаны, долг заплачен, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Таким образом исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Судебные приставы региона напоминают о необходимости своевременно оплачивать по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре будет пик заболеваемости по коронавирусу
Футболист «Крыльев Советов» в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков
В Самарской области под наблюдением врачей по коронавирусу остаются 660 человек
В России разработали точнейший тест, который может выявить коронавирус в начале болезни
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
В Самарской области проверили 268 тонн овощей из Узбекистана
Стало известно, где и как заболели 13 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области
На 17 апреля 2020 года зафиксировано 13 новых заболевших коронавирусом в Самарской области
В Самарской области дорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Самарской области 20 апреля отметят Национальный день донора
В Самаре грузовик из Ульяновской области на полном ходу «встретился» с деревом
Участки под строительство Центральной магистрали в Самаре будут забирать принудительно
Энергетики призывают самарцев по-прежнему оставаться дома
Получили деньги за фиктивное ДТП: в Самаре осудят мошенников
20-летний менеджер из Тольятти присвоил себе 59 тысяч рублей компании
В Самарской области автолюбитель нарушил ПДД на 69 тысяч рублей
Этой ночью в Самаре произошел крупный пожар на бывшем автозаводе
Грабил, угрожая ножом: в Самарской области опасный преступник получил тюремный срок
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 апреля 2020 года: четыре новых заболевших, День «Копейки» в чате
Навигация на Самарском гидроузле открылась на три дня раньше запланированного
С 18 апреля автобусы пяти маршрутов в Самаре будут следовать по измененной схеме
Больницы Самарской области получат новое оборудование