В Самарской области дорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T11:11:15+03:00

При этом фирма не спешила оплачивать долги

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В Волжском районе Самарской области было выявлено нарушение в работе организации, занимающейся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Согласно постановлению суда, фирма должна была заплатить штраф 200 тысяч рублей. Однако расставаться с деньгами компания не спешила. В дело пришлось включиться судебным приставам.

– Выяснилось, что на счетах дорожников есть финансы. Было вынесено постановление о взыскании необходимой суммы. 200 тысяч рублей были списаны, долг заплачен, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Таким образом исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Судебные приставы региона напоминают о необходимости своевременно оплачивать по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU