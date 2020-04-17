В Самарской области дорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Волжском районе Самарской области было выявлено нарушение в работе организации, занимающейся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Согласно постановлению суда, фирма должна была заплатить штраф 200 тысяч рублей. Однако расставаться с деньгами компания не спешила. В дело пришлось включиться судебным приставам.
– Выяснилось, что на счетах дорожников есть финансы. Было вынесено постановление о взыскании необходимой суммы. 200 тысяч рублей были списаны, долг заплачен, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Таким образом исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Судебные приставы региона напоминают о необходимости своевременно оплачивать по счетам.
ИСТОЧНИК KP.RU