В Самаре перед кладбищами установят посты ДПС
В Самаре с 11 апреля действует запрет на посещение кладбищ. Туда пускают только тех, кто участвует в похоронах. Для всех остальных проезд закрыт, однако, видимо, желающие попасть на кладбища в обход всех ограничений все равно есть. В связи с этим в городе решили ввести дополнительные посты ДПС. Полицейские теперь будут стоять и перед кладбищами.
- За несколько километров до кладбищ будут установлены посты ДПС. Для контроля выполнения жителями временных ограничений на подъездах к городским кладбищам будут работать сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Самарцев призывают воздержаться от поездок на кладбища на личном транспорте. Автобусы туда тоже ходить не будут, в том числе и на Пасху 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU