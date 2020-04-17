В Самаре перед кладбищами установят посты ДПС

17 Апр 2020 2020-04-17T14:54:20+03:00

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В Самаре с 11 апреля действует запрет на посещение кладбищ. Туда пускают только тех, кто участвует в похоронах. Для всех остальных проезд закрыт, однако, видимо, желающие попасть на кладбища в обход всех ограничений все равно есть. В связи с этим в городе решили ввести дополнительные посты ДПС. Полицейские теперь будут стоять и перед кладбищами.

- За несколько километров до кладбищ будут установлены посты ДПС. Для контроля выполнения жителями временных ограничений на подъездах к городским кладбищам будут работать сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Самарцев призывают воздержаться от поездок на кладбища на личном транспорте. Автобусы туда тоже ходить не будут, в том числе и на Пасху 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU