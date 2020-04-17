2020-04-17T21:10:55+03:00
Происшествия

В Тольятти из-за учебной гранаты эвакуировали жителей многоквартирного дома

Подозрительный предмет в мусорном контейнере нашел дворник
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали силовики ФОТО: происшествия ТольяттиНа месте происшествия работали силовики ФОТО: происшествия ТольяттиФото: СОЦСЕТИ
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Рядом с домом на улице Максима Горького, 50 в Тольятти сегодня было неспокойно. Там дворник увидел в мусорном контейнере гранату, испугался и вызвал полицию. По словам очевидцев, жильцов первых двух подъездов эвакуировали. На месте работала спецтехника силовых ведомств.

- На место событий незамедлительно приехали полицейские, Росгвардия и МЧС. Территории оцепили, людей эвакуировали. Проверили предмет, опасности он не представляется - это оказалась учебная гранат, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас все жильцы, вынужденно покинувшие свои квартиры, вернулись домой. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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