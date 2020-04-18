Встретились два ВАЗа: в Богатовском районе на встречке столкнулись два автомобиля
Утром 17 апреля в Богатовском районе столкнулись два автомобиля - "пятерка" и "Нива". ДТП произошло на полосе, которая для одной из машин была встречной. Тем не менее, кто прав, а кто виноват в аварии, пока не ясно.
За рулем ВАЗ-2105 ехал 54-летний мужчина, автомобиль двигался со стороны села Максимовка в направлении села Съезжее. В какой-то момент "пятерка" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Нивой".
-При этом, по предварительным данным, такой маневр Правила дорожного движения не нарушал, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в облМВД.
Водители обоих автомобилей отделались легким испугом, а 37-летняя женщина, которая находилась в "Ниве" в качестве пассажира, была вынуждена позже обратиться в больницу.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, процессуальное решение пока не принято.
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ИСТОЧНИК KP.RU