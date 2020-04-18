Начальник ФСБ Самарской области уходит в отставку
24 апреля заканчивается служба Владимира Татаурова, который последние 5 лет возглавлял УФСБ России по Самарской области.
Татауров - уроженец Пермского края. В 90-е он начал службы с должности обычного опера, вскоре его карьера пошла в гору, службе в ФСБ он посвятил почти 25 лет. За успехи в работе, отлично проведенные спецоперации и личные подвиги Татауров был награжден госнаградами - медвлью "За отвагу" и Орденом Почета.
Руководить Федеральной службой безопасности в Самарской области его назначили в 2015 году, до этого он служил на аналогичной должности в Архангельской области.
В 2016 году указом президента РФ Владимиру Татаурову было присвоено очередное воинское звание - генерал-лейтенант.
По данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара" в правоохранительных органах, 24 апреля станет последним рабочим днем Владимира Татаурова в ФСБ, после этого он уйдет в отставку.
Согласно сведениям того же источника, преемник Татаурова Самарскую область посетит уже в эти выходные. Однако его имя пока никто официально не называет.
ИСТОЧНИК KP.RU