2020-04-18T13:43:21+03:00
Общество

Начальник ФСБ Самарской области уходит в отставку

Последний рабочий день Владимира Татаурова - 24 апреля
Александра БУДАЕВА
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Владимир Татауров отвечал за безопасность региона на протяжении 5 лет. Фото: УФСБ России по Самарской областиВладимир Татауров отвечал за безопасность региона на протяжении 5 лет. Фото: УФСБ России по Самарской области
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24 апреля заканчивается служба Владимира Татаурова, который последние 5 лет возглавлял УФСБ России по Самарской области.

Татауров - уроженец Пермского края. В 90-е он начал службы с должности обычного опера, вскоре его карьера пошла в гору, службе в ФСБ он посвятил почти 25 лет. За успехи в работе, отлично проведенные спецоперации и личные подвиги Татауров был награжден госнаградами - медвлью "За отвагу" и Орденом Почета.

Руководить Федеральной службой безопасности в Самарской области его назначили в 2015 году, до этого он служил на аналогичной должности в Архангельской области.

В 2016 году указом президента РФ Владимиру Татаурову было присвоено очередное воинское звание - генерал-лейтенант.

По данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара" в правоохранительных органах, 24 апреля станет последним рабочим днем Владимира Татаурова в ФСБ, после этого он уйдет в отставку.

Согласно сведениям того же источника, преемник Татаурова Самарскую область посетит уже в эти выходные. Однако его имя пока никто официально не называет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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