Под Самарой водитель легковушки увлекся и влетел в грузовик
Авария случилась на трассе подъезд к г. Оренбург от а/д М-5 Урал 18 апреля около трех дня. Водитель на Шевроле Ланос двигался в сторону Обводной дороги и на перекрестке увлекся и попробовал проскочить его, не соблюдая очередность. В результате за свою невнимательность был наказан.
- Водитель допустил столкновение с грузовым автомобилем MERCEDES BENZ, под управлением водителя 1978 года рождения, - рассказали В ГУ МВД РФ по Самарской области.
Из-за ДТП водитель Шевроле Ланос оказался на больничной койке. А полиции предстоит разобраться, кто был виноват и почему такое произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU