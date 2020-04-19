2020-04-19T09:46:53+03:00
Общество

Под Самарой водитель легковушки увлекся и влетел в грузовик

Жертвой ДТП стал водитель Шевроле Ланос
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Под Самарой водитель попал в авариюПод Самарой водитель попал в аварию
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Авария случилась на трассе подъезд к г. Оренбург от а/д М-5 Урал 18 апреля около трех дня. Водитель на Шевроле Ланос двигался в сторону Обводной дороги и на перекрестке увлекся и попробовал проскочить его, не соблюдая очередность. В результате за свою невнимательность был наказан.

- Водитель допустил столкновение с грузовым автомобилем MERCEDES BENZ, под управлением водителя 1978 года рождения, - рассказали В ГУ МВД РФ по Самарской области.

Из-за ДТП водитель Шевроле Ланос оказался на больничной койке. А полиции предстоит разобраться, кто был виноват и почему такое произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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