2020-04-19T11:18:58+03:00
Общество

В Самарской области двое человек попали в больницу после встречи Лады и лесной самоходки

Водитель легковушки слишком сильно разогнался
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Легковушка летела слишком быстроЛегковушка летела слишком быстро
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Ближе к вечеру 18 апреля ан трассе Самара - Ульяновск случилось ДТП. 29-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал со стороны Самары в сторону Ульяновска. В какой-то момент он слишком сильно разогнался и потерял контроль за движением. И это закончилось фатальной встречей с лесной самоходной машиной, которой управлял 65-летний тракторист.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины Лада Приора, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области

35-летний и 29 летний мужчины оказались в больнице. Водитель лесной самоходки не пострадал, но, наверняка, был неприятно шокирован столкновением с летящей на него легковушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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