В Самарской области двое человек попали в больницу после встречи Лады и лесной самоходки
Ближе к вечеру 18 апреля ан трассе Самара - Ульяновск случилось ДТП. 29-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал со стороны Самары в сторону Ульяновска. В какой-то момент он слишком сильно разогнался и потерял контроль за движением. И это закончилось фатальной встречей с лесной самоходной машиной, которой управлял 65-летний тракторист.
- В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины Лада Приора, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области
35-летний и 29 летний мужчины оказались в больнице. Водитель лесной самоходки не пострадал, но, наверняка, был неприятно шокирован столкновением с летящей на него легковушкой.
ИСТОЧНИК KP.RU