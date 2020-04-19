В Самаре около магазина на Ново-Садовой погиб мужчина

19 Апр 2020 2020-04-19T18:26:47+03:00

По предварительным данным на него упал контейнер при разгрузке машины

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В Самаре 19 апреля, в Пасхальное воскресенье произошла страшная трагедия. В свой рабочий день погиб мужчина, который работал в одном из магазинов на Ново-Садовой. Он надела рабочую одежду и отправился разгружать подъехавшую машину с товаром. Когда двери открылись, на него упали два контейнера.

- Тело лежало прямо на асфальте, все в крови, рука неестественно вывернута, - рассказали очевидцы - Это молодой парень, кассир, у его семьи сегодня большое горе.

Проверить ситуацию еще предстоит представителям инспекции труда, чтобы выяснить, не были ли нарушены требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU