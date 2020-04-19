В Самаре около магазина на Ново-Садовой погиб мужчина
В Самаре 19 апреля, в Пасхальное воскресенье произошла страшная трагедия. В свой рабочий день погиб мужчина, который работал в одном из магазинов на Ново-Садовой. Он надела рабочую одежду и отправился разгружать подъехавшую машину с товаром. Когда двери открылись, на него упали два контейнера.
- Тело лежало прямо на асфальте, все в крови, рука неестественно вывернута, - рассказали очевидцы - Это молодой парень, кассир, у его семьи сегодня большое горе.
Проверить ситуацию еще предстоит представителям инспекции труда, чтобы выяснить, не были ли нарушены требования безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU