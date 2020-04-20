В Самарской области в результате столкновения «четырнадцатой» и «Газели» погиб человек
Сегодня, 20 апреля, ранним утром произошло смертельное ДТП в Исаклинском районе Самарской области. Известно, что ехавшая «четырнадцатая» на полной скорости врезалась в стоящий «Газель».
– В настоящий момент есть информация о том, что в происшествии погиб один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они огородили место аварии, а также обеспечили проезд транспорта. Тем, кто пострадал, была оказана первая помощь, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Также правоохранители проводят опрос очевидцев, чтобы разобраться в деталях случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU