Стало известно, где и как заболели 16 новых инфицированных коронавирусом в Самарской области

20 Апр 2020 2020-04-20T11:00:20+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о 16 новых заболевших в регионе. 8 из них выявлены в Самаре, 4 – в Тольятти, 2 человека в Жигулевске, по одному в Чапаевске и Сызрани.

– 9 из них зафиксированы при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Это касается пятерых из Самары, двух из Жигулевска и двух из Тольятти. Также среди заболевших прибывший из Москвы, – говорится в сообщении.

Еще у 6 человек нашли коронавирус при диагнозе внебольничная пневмония, ОРВИ. Общее число заболевших в Самарской области составляет 95 человек. 15 из них были выписаны, 80 – находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU