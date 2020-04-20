Самарские полицейские растонировали 90 водителей за время рейда

20 Апр 2020 2020-04-20T16:32:25+03:00

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Самарские полицейские на минувших выходных провели специальный рейд «Тонировка». Правоохранители останавливали машины, водители которых допустили нарушение, измеряли светопропускаемость и, если она не соответствовала закону, выносили соответствующие административные решения.

– Так как тонировка является технической неисправностью, вы должны перед началом движения убедиться в её отсутствии. Призываю соблюдать правила дорожного движения, – цитирует исполняющего обязанности командира полка ДПС ГИБДД Алексея Павлова ГУ МВД России по Самарской области.

За время рейда было составлено 95 административных материалов. Часть водителей добровольно устранила нарушение на месте, еще часть получила требование до конкретного срока, когда тонировку придется снять.

В Самаре прошел рейд против водителей с тонировкой 20.04.20.

ИСТОЧНИК KP.RU