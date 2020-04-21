100-летний герой: в Самарской области в честь юбилея фронтовика провели онлайн-парад
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО провели онлайн мини-парад в честь 100-летия фронтовика и наступающей 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Федор Ваганов родился 20 апреля 1920 года, для военного связиста мероприятие было организованно дистанционно.
– В бригаде управления в Самаре военнослужащие прошли торжественным маршем, в Рощинском гарнизоне оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника попурри из знакомых фронтовых мелодий, а юнармеец прочитал стихотворение о подвиге участников войны, – говорится в сообщении.
Прославленный военный связист смотрел мероприятие в компании с полковником Михаилом Морозовым, который пришел поздравить Федора Ваганова и вручить ему цветы и подарки.
В Самарской области провели онлайн-парад на 100-летие фронтовика.
ИСТОЧНИК KP.RU