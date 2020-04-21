100-летний герой: в Самарской области в честь юбилея фронтовика провели онлайн-парад

21 Апр 2020 2020-04-21T09:08:02+03:00

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Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО провели онлайн мини-парад в честь 100-летия фронтовика и наступающей 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Федор Ваганов родился 20 апреля 1920 года, для военного связиста мероприятие было организованно дистанционно.

– В бригаде управления в Самаре военнослужащие прошли торжественным маршем, в Рощинском гарнизоне оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника попурри из знакомых фронтовых мелодий, а юнармеец прочитал стихотворение о подвиге участников войны, – говорится в сообщении.

Прославленный военный связист смотрел мероприятие в компании с полковником Михаилом Морозовым, который пришел поздравить Федора Ваганова и вручить ему цветы и подарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774437" frameborder="0"></iframe> В Самарской области провели онлайн-парад на 100-летие фронтовика.

ИСТОЧНИК KP.RU