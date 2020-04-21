Водитель погиб: в Самарской области «Калина» врезалась в газовую трубу и перевернулась

21 Апр 2020 2020-04-21T10:00:18+03:00

Водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 20 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель «Калины» слишком сильно разогнался, после чего не справился с управлением.

– Машину выкинуло на обочину, где она врезалась в газовую трубу. После удара легковушка перевернулась. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой помощи, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, мужчина в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU