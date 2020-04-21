Стало известно, где и как заболели коронавирусом 8 новых выявленных пациентов

21 Апр 2020 2020-04-21T12:03:07+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил о том, где зафиксированы новые случаи заболевания в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 21 апреля, в области выявлено еще 8 заболевших, а общее число достигло 103 человек.

– 4 случая зарегистрировано в Самаре, 2 – в Тольятти, 1 – в Ставропольском районе, 1 – в Новокуйбышевске. Трое из вышеперечисленных контактировали с ранее заболевшими – 2 таких в Самаре, 1 в Тольятти. Еще один человек прибыл из Смоленска, – говорится в сообщении.

Еще четыре человека обследованы на инфекцию с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Отметим, ранее из больниц Самарской области выписали 15 человек. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU