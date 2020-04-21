2020-04-21T15:17:34+03:00
Общество

На Тольяттиазот рассказали, как заботятся о здоровье сотрудников

В 2019 году на эти цели направили 140 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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О здоровье сотрудников здесь заботятсяО здоровье сотрудников здесь заботятся
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140 миллионов рублей выделил Тольяттиазот в 2019 году на заботу о здоровье сотрудников. Благодаря эффективной системе работы по организации медицинской помощи и программе по охране здоровья с 2003 года на заводе не зарегистрировали ни одного случая профзаболевания.

Сотрудники предприятия могут пользоваться медицинскими услугами по полисам ДМС, еще 400 полисов вручили семьям заводчан в рамках празднования 40-летнего юбилея. Работники могут отдыхать и проходить курс лечения в ведомственном санатории «Надежда» - в 2019 году этой возможностью воспользовались 556 человек. А еще на предприятии постоянно занимаются популяризацией здорового образа жизни и поддерживают интерес к спорту.

– Забота о здоровье сотрудников ПАО «ТОАЗ» – важная составляющая кадровой политики предприятия. Мы дорожим своим большим коллективом и делаем все возможное, чтобы сотрудники были обеспечены качественным медицинским обслуживанием и имели благоприятные условия для отдыха, – отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

Еще больше о принципах работы компании с сотрудниками читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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