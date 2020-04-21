В Самаре в «Ладе Гранте» нашли трупы двоих мужчин

21 Апр 2020 2020-04-21T16:13:47+03:00

Автомобиль находился в гараже, тела обнаружила супруга одного из погибших

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Жуткое ЧП произошло в областной столице на днях. В минувшую субботу, 18 апреля, примерно в 11-30 женщина обнаружила в гараже на улице Ташкентской труп своего 41-летнего мужа и его знакомого, который был младше его на 6 лет.

- Тела находились в салоне автомобиля «Лада Гранта». Он принадлежал одному из погибших - владельцу гаража. Внешних признаков насилия на мужчинах не зафиксировано, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

По предварительной версии, сначала друзья распивали спиртные напитки, а потом сели в машину. Предположительная причина смерти - отравление выхлопными газами. Сейчас по факту трагедии следователи проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU