2020-04-21T20:08:46+03:00
Происшествия

В Безенчукском районе утонули рыбаки

Мужчин нашли спасатели в ста метрах от берега
Анастасия МЫШКИНА
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Перевернутая лодка лежала рядомПеревернутая лодка лежала рядом
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В Безенчукском районе нашли двух утонувших рыбаков. Поисково-спасательную службу вызвала полиция, так как они узнали, что в Дубовском затоне утонули двое мужчин. Это произошло около села Кануевка.

Спасатели поехали на место в 11.30. В 18.00 рыбаков удалось обнаружить в 100 метрах от берега. Тела находились на глубине в три метра. А на берегу - недалеко от места трагедии - лежала перевернутая металлическая лодка.

Пока более ничего не известно. Недавно КП-Самара писала о двух пропавших рыбаках. Они ушли на рыбалку на реке Уса. О них тоже говорили, что мужчины погибли, так как лодка перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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