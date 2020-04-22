2020-04-22T00:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Азаров - о коронавирусе: "Пика ждём через 1-2 недели, будет сложно"

Губернатор отметил, что сегодня особенно важно защитить от коронавируса медиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров записал традиционное обращение к жителямДмитрий Азаров записал традиционное обращение к жителям
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Губернатор Дмитрий Азаров рассказал жителям региона о ситуации с коронавирусом в Самарской области. Он отметил, что сейчас один человек в тяжёлом состоянии, десять - в состоянии средней тяжести.

- Пик заболеваемости нас ждёт через 1-2 недели, поэтому следующие дни будут очень сложными и напряжёнными, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что среди заболевших - медицинский работник больницы номер четыре. Глава региона особенно подчеркнул, что сегодня нужно позаботиться о безопасности врачей. Сейчас под приём коронавирусных больных оборудуют новые места, кислородные станции появились в шестой больнице и в больнице имени Середавина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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