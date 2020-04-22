Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T08:44:04+03:00

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Заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин рассказал kp.ru, как в России обстоят дела с созданием вакцины от коронавируса. Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения проведет доклинические испытания к 31 мая. Летом планируется начать клинические испытания.

– Важно понимать, что разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 – это не соревнование. В МГУ также ведется разработка вакцины против COVID-19, преимуществом которой будет то, что эта вакцина будет универсальной. Не только против COVID-19, но и против атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002 году, – цитирует Никитина kp.ru.

По его словам, разработки в различных лабораториях страны уже есть. Сложным процессом является адаптация технологий под конкретный вирус. Но намного сложнее и дольше времени занимает тестирование, анализ вакцин с точки зрения их эффективности и безопасности. Отмечается, что клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU