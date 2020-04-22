Пансионаты для пожилых людей в Самаре: как будут работать и кто сможет находиться

22 Апр 2020 2020-04-22T18:11:21+03:00

В пансионатах для пожилых людей и домах престарелых в Самаре врачи будут работать по две недели, а посетителей не пустят

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В Самарской области определились с режимом работы пансионатов для пожилых людей и домов престарелых в Самаре в режиме полной самоизоляции из-за коронавируса. Эти учреждения уже давно закрыты для посещения, а теперь в особом режиме здесь будут работать и врачи.

- С пятницы на полную самоизоляцию вместе с персоналом уйдут такие учреждения в Самаре, Тольятти, Сызрани и Чапаевске. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски заражения подопечных и работников коронавирусной инфекцией, - объяснили в оперативном штабе.

Все врачи будут работать по сменам, смена будет длиться 14 суток. Затем их будут на такое же время сменять коллеги. Это делается для того, чтобы максимально защитить представителей группы риска от инфекции. В министерстве соцразвития рассказали, что сотрудники нормально встретили такой указ и понимают свою ответственность. Все такие сотрудники получат существенные доплаты.

Напомним, что в других регионах были прецеденты, когда из-за массовых мероприятий в таких заведениях пожилые люди заразились коронавирусом. Инфекция особенно опасна для тех, кто старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU