Новые пособия безработным в Самарской области из-за коронавируса 2020: кому положены региональные выплаты
Новые пособия безработным в Самарской области из-за коронавируса в 2020 году смогут получить ряд категорий граждан. Пособия назначил своим решением губернатора Дмитрий Азаров. Выдавать их начнут уже в мае.
Итак, новые пособия безработным в Самарской области в 5 тыс. рублей положены гражданам, которые потеряли работу до 1 апреля 2020 года. Они также должны получать минимальное пособие по безработице. Это граждане предпенсионного возраста, инвалиды, лица, уволенные с военной службы и члены их семей.
Также поддержку в 5 тыс рублей получат зарегистрированные в фонде занятости лица, освобожденные из мест лишения свободы.
- Мы должны поддержать этих людей на пути к исправлению, создать условия, которые не будут их вновь толкать на криминальный путь, - отметил Дмитрий Азаров.
Новые пособия по безработице в Самарской области получат и вчерашние выпускники учреждений среднего профессионального образования от 18 до 20 лет, которые впервые ищут работу в этот нелегкий период и не могут трудоустроиться.
Все пособия будут назначены автоматически, никуда обращаться и подавать всевозможные документы не нужно.
Отметим, что размер пособия по безработице указом Владимира Путина вырос и составил 12 130 рублей. Его получат те, кто лишился работы в период кризиса.
ИСТОЧНИК KP.RU