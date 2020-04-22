Новые пособия безработным в Самарской области из-за коронавируса 2020: кому положены региональные выплаты

22 Апр 2020 2020-04-22T23:15:55+03:00

Рассказываем, какие новые пособия безработным в Самарской области из-за коронавируса 2020 ввел губернатор и кому они положены

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Новые пособия безработным в Самарской области из-за коронавируса в 2020 году смогут получить ряд категорий граждан. Пособия назначил своим решением губернатора Дмитрий Азаров. Выдавать их начнут уже в мае.

Итак, новые пособия безработным в Самарской области в 5 тыс. рублей положены гражданам, которые потеряли работу до 1 апреля 2020 года. Они также должны получать минимальное пособие по безработице. Это граждане предпенсионного возраста, инвалиды, лица, уволенные с военной службы и члены их семей.

Также поддержку в 5 тыс рублей получат зарегистрированные в фонде занятости лица, освобожденные из мест лишения свободы.

- Мы должны поддержать этих людей на пути к исправлению, создать условия, которые не будут их вновь толкать на криминальный путь, - отметил Дмитрий Азаров.

Новые пособия по безработице в Самарской области получат и вчерашние выпускники учреждений среднего профессионального образования от 18 до 20 лет, которые впервые ищут работу в этот нелегкий период и не могут трудоустроиться.

Все пособия будут назначены автоматически, никуда обращаться и подавать всевозможные документы не нужно.

Отметим, что размер пособия по безработице указом Владимира Путина вырос и составил 12 130 рублей. Его получат те, кто лишился работы в период кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU