Не обнуляйте жертву врачей! Жителей Самарской области просят не ездить к родным в пансионаты
Министр социально-демографического развития Самарской области Марина Антимонова попросила жителей региона воздержаться от поездок в пансионаты, где проживают их пожилые родственники. Это требование связано с риском заражения коронавирусом, который может привести к смерти пациентов.
- На протяжении нескольких недель персонал не будет покидать стены пансионатов ради того, чтоб оградить от заноса инфекции. Они будут оторваны от своих семей, это непросто! Помогите им, пожалуйста! - обратилась к гражданам Марина Антимонова.
Она отметила, что в это тяжелое время близких людей можно поддержать по телефону, в дистанционном общении, а вот рисковать их здоровьем не стоит.
- Не подвергайте их жизнь опасности! Не сводите жертвы персонала к нулю! - попросила министр.
Напомним, что пансионаты и дома престарелых будут работать в режиме обсерватора. Врачи будут заступать на смену на две недели, после этого коллектив будет меняться. Такие меры принимали во многих странах, потому что COVID19 наиболее опасен для пожилых людей - он вызывает у них смертельный исход.
ИСТОЧНИК KP.RU