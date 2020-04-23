2020-04-23T18:06:10+03:00
Общество

Не обнуляйте жертву врачей! Жителей Самарской области просят не ездить к родным в пансионаты

Марина Антимонова попросила не сводить жертвы врачей, которые будут дежурить по 2 недели, к нулю
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Для пожилых людей коронавирус особенно опасенДля пожилых людей коронавирус особенно опасен
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Министр социально-демографического развития Самарской области Марина Антимонова попросила жителей региона воздержаться от поездок в пансионаты, где проживают их пожилые родственники. Это требование связано с риском заражения коронавирусом, который может привести к смерти пациентов.

- На протяжении нескольких недель персонал не будет покидать стены пансионатов ради того, чтоб оградить от заноса инфекции. Они будут оторваны от своих семей, это непросто! Помогите им, пожалуйста! - обратилась к гражданам Марина Антимонова.

Она отметила, что в это тяжелое время близких людей можно поддержать по телефону, в дистанционном общении, а вот рисковать их здоровьем не стоит.

- Не подвергайте их жизнь опасности! Не сводите жертвы персонала к нулю! - попросила министр.

Напомним, что пансионаты и дома престарелых будут работать в режиме обсерватора. Врачи будут заступать на смену на две недели, после этого коллектив будет меняться. Такие меры принимали во многих странах, потому что COVID19 наиболее опасен для пожилых людей - он вызывает у них смертельный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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