В общественный транспорт Тольятти начали пускать только в масках

23 Апр 2020 2020-04-23T18:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В общественном транспорте Тольятти ввели «масочный режим». Это значит, что с четверга, 23 апреля, в автобусах и маршрутках города пассажиры должны быть в масках. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

- Руководствуясь рекомендациями главного государственного санитарного врача по Самарской области и постановлением губернатора, мною дано поручение ограничить допуск в городской общественный транспорт пассажиров без индивидуальных защитных масок, - приводят слова главы Тольятти Сергея Анташева в горадминистрации. - Уважаемые горожане, убедительно прошу вас с пониманием, серьезно и ответственно отнестись к установленным в городе и в регионе ограничительным мерам. Давайте объединим усилия в этот сложный период. Только сообща мы сможем дать действенный отпор коронавирусу.

При этом в мэрии отмечают – если человек без маски, кондуктор и водитель могут попросить его покинуть салон. Более того, по сообщениям местных жителей в соцсетях, в некоторых маршрутных такси появились объявления, что водитель может вызвать полицию, если пассажир отказывается надевать маску.

Мнение тольяттинцев по поводу «масочного режима» разделилось. Часть горожан заявляют, что выгонять их не имеют права, и напоминают, что сейчас найти маски в аптеках бывает затруднительно. Другая часть призывает уважать тех, кто рядом, и пользоваться масками в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU