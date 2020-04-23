2020-04-23T19:01:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Сначала маленькие: кафе и рестораны начнут открываться постепенно

Такие рекомендации дал Роспотребнадзор
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Первыми откроются кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров.Первыми откроются кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям общепита отменять ограничения поэтапно. Это значит, что первыми заработают маленькие рестораны и кафе. Это касается общепита во всех регионах, в том числе в Самарской области.

Первыми должны заработать кафе площадью меньше 50 квадратных метров и вмещающие не более 10 человек (пять столов на 1-2 человек). Расстояние между столами в таких заведениях должно быть не меньше метра, сообщает сайт kp.ru.

Следом, если количество заболевших в регионе начнет снижаться, откроются рестораны и кафе, где залы вмещают не более 20 человек. При этом разрешат проводить банкеты, но только если за одним столом будет 1-2 человека.

К привычному режиму работы предприятия общепита смогут вернуться только если в регионе не останется зараженных, а заболеваемость по стране будет снижаться.

Напомним, пока в Самарской области количество заболевших растет. За прошедшие сутки зафиксировали 26 новых случаев коронавируса. Всего заразившихся в регионе 141 человек, из них 22 поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поможет раскрывать преступления: дорожные камеры по всей России собираются объединить в одну сеть
В Самарской области начали строить новый корпус для зараженных инфекциями за полмиллиарда рублей
Активисты акции #мывместе накормили многодетные семьи в Ставропольском районе
Сначала маленькие: кафе и рестораны начнут открываться постепенно
В общественный транспорт Тольятти начали пускать только в масках
Не обнуляйте жертву врачей! Жителей Самарской области просят не ездить к родным в пансионаты
Прокуратура заставила Нефтегорское управление капитального строительства заплатить предпринимателю
Около «Самара Арены» хотят построить жилой комплекс
Дмитрий Азаров пригнал «Ладу» для врачей в больницу
В Тольятти погоня полицейских за пьяным водителем на иномарке попала на камеры
Правительство Самарской области и «Яндекс» запустили проект помощи медикам и соцслужбам
Энергетики поблагодарили ответственных самарцев за своевременную оплату услуг
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
Ну, сыночка: в Самарской области пьяный парень угнал автомобиль своего отца
В Самаре по горячим следам задержали грабителя золотой печатки
«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: «Балтика-Самара» поддержала медиков, дома престарелых и пожилых людей, живущих в селах
Школьники из многодетных семей получили компьютеры для удаленного обучения
Еще трое пациентов избавились от коронавируса в Самаре
Пензенский преступник с двойной фамилией может скрываться в Самарской области
«АКОМ» включен в перечень системообразующих организаций России