Сначала маленькие: кафе и рестораны начнут открываться постепенно

23 Апр 2020 2020-04-23T19:01:43+03:00

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Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям общепита отменять ограничения поэтапно. Это значит, что первыми заработают маленькие рестораны и кафе. Это касается общепита во всех регионах, в том числе в Самарской области.

Первыми должны заработать кафе площадью меньше 50 квадратных метров и вмещающие не более 10 человек (пять столов на 1-2 человек). Расстояние между столами в таких заведениях должно быть не меньше метра, сообщает сайт kp.ru.

Следом, если количество заболевших в регионе начнет снижаться, откроются рестораны и кафе, где залы вмещают не более 20 человек. При этом разрешат проводить банкеты, но только если за одним столом будет 1-2 человека.

К привычному режиму работы предприятия общепита смогут вернуться только если в регионе не останется зараженных, а заболеваемость по стране будет снижаться.

Напомним, пока в Самарской области количество заболевших растет. За прошедшие сутки зафиксировали 26 новых случаев коронавируса. Всего заразившихся в регионе 141 человек, из них 22 поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU