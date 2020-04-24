2020-04-24T09:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

Скончался пожилой мужчина
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Коронавирусом в Самарской области заразились 141 человек, 22 из них поправились.Коронавирусом в Самарской области заразились 141 человек, 22 из них поправились.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области зарегистрировали первую смерть у больного коронавирусом. В четверг, 23 апреля, губернатор региона Дмитрий Азаров объявил, что скончался 74-летний мужчина. При этом у пенсионера были и другие заболевания – онкология и сахарный диабет.

- К сожалению, в области первый летальный случай. Ждем дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74-х лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет. Соболезнования родным, - написал Азаров в своем инстаграме.

По состоянию на утро 24 апреля в регионе 141 случай заражения коронавирусом. 22 человека поправились. Из тех, кто сейчас в больнице, двое в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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