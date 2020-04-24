Скрылся с места ДТП: в Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

24 Апр 2020 2020-04-24T11:16:45+03:00

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Сегодня, 24 апреля, в Самарской области произошла трагедия. Неустановленный водитель, двигаясь по трассе «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» сбил пешехода, который переходил дорогу. 49-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

– После ДТП водитель не оказал медицинскую помощь пострадавшему. Вместо этого он скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции провели осмотр места, а также комплекс мероприятий, которые должны помочь найти участника ДТП, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Водителю за оставление места аварии грозит лишение прав, а также административный арест. А вот за неоказание своевременной помощи, повлекшей смерть, уже может наступить уголовная ответственность. Очевидцев происшествия или тех, кто обладает информацией о случившемся, просят позвонить в дежурную часть по телефону: 8(846) 356-67-81, в ГИБДД по телефону: 89370632540.

ИСТОЧНИК KP.RU