Стало известно, где и как заболели коронавирусом 44 новых пациента в Самарской области

24 Апр 2020 2020-04-24T11:21:57+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заразились выявленные сегодня, 24 апреля, новые пациенты. Напомним, за минувшие сутки число заболевших инфекцией в регионе выросло на 44 человека, общее число теперь достигает 185.

– 28 человек зафиксировано в Тольятти, 5 – в Самаре, по 3 – в Новокуйбышевске и Сызрани, двое заболели в Ставропольском районе, по одному – в Чапаевске, Отрадном и Безенчукском районе, – говорится в сообщении.

Два человека из числа заболевших прибыли из Москвы и Нижнего Новгорода. Еще 20 человек обследованы на коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». 22 больных выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: 21 человек в Тольятти и еще один в Самаре. При этом ранее из больниц региона выписали 22 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU