Стало известно, где и как заболели коронавирусом 44 новых пациента в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заразились выявленные сегодня, 24 апреля, новые пациенты. Напомним, за минувшие сутки число заболевших инфекцией в регионе выросло на 44 человека, общее число теперь достигает 185.
– 28 человек зафиксировано в Тольятти, 5 – в Самаре, по 3 – в Новокуйбышевске и Сызрани, двое заболели в Ставропольском районе, по одному – в Чапаевске, Отрадном и Безенчукском районе, – говорится в сообщении.
Два человека из числа заболевших прибыли из Москвы и Нижнего Новгорода. Еще 20 человек обследованы на коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». 22 больных выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: 21 человек в Тольятти и еще один в Самаре. При этом ранее из больниц региона выписали 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU