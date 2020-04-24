В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T12:57:35+03:00

Самара получила 1,9 балла – один из самых низких рейтингов по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что в регионе прибавилось 44 заболевших коронавирусом, многие люди находятся на улице

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Сервис Яндекс.Карты зафиксировал в Самаре снова один из самых низких индексов самоизоляции среди городов-миллионников страны. На данный момент столица губернии получила 1,9 балла. Хуже изолировались только в Новосибирске, Челябинске и Красноярске. Там сервис оценил изоляцию граждан в 1,6 и 1,8 балла, соответственно.

– Лучше всего в Самарской области изолировался Чапаевск – 2,6 балла, в Жигулевске – 2,4, в Тольятти – 2. Сызрань продемонстрировала изоляцию на 2,1 балла, – сообщает сервис.

Индекс самоизоляции высчитывает, сколько людей находятся на улице через пользование запросами в картах, навигаторе, мониторинге прибытия транспорта. Чем выше цифра, тем лучше люди изолировались. На данный момент в Самаре 185 заболевших коронавирусом. За сутки прибавилось 44 новых пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU