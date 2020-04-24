Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T13:01:52+03:00

В Самаре чаще болеют люди среднего возраста

Появилась информация о возрасте зараженных коронавирусом в Самарской области

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Стал известен возраст жителей Самары, зараженных коронавирусом. Среди пациентов 28 детей, об этом рассказали представители минздрава на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Самара».

Также стал известен расклад по возрастным группам:

67% - а это 105 человек больных - в возрасте от 20 до 64 лет,

14% - а это 22 человека - в возрасте от 18 до 29 лет,

19% - а это 30 человек - в возрасте старше 65 лет.

В 13% случаях зараженные коронавирусом приехали из других стран, 49% тех, кто заразился коронавирусом, - это контактные лица.

Сейчас два человека находятся в больницах на аппаратах ИВЛ, это кислородная поддержка, их состояние не критическое.

20 человек врачи-инфекционисты наблюдают удаленно, пациенты находятся дома, на строжайшей изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU