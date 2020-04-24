Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
Стал известен возраст жителей Самары, зараженных коронавирусом. Среди пациентов 28 детей, об этом рассказали представители минздрава на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Самара».
Также стал известен расклад по возрастным группам:
67% - а это 105 человек больных - в возрасте от 20 до 64 лет,
14% - а это 22 человека - в возрасте от 18 до 29 лет,
19% - а это 30 человек - в возрасте старше 65 лет.
В 13% случаях зараженные коронавирусом приехали из других стран, 49% тех, кто заразился коронавирусом, - это контактные лица.
Сейчас два человека находятся в больницах на аппаратах ИВЛ, это кислородная поддержка, их состояние не критическое.
20 человек врачи-инфекционисты наблюдают удаленно, пациенты находятся дома, на строжайшей изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU