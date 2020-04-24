В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Роспортебнадзор по Самарской области рассказал, что среди 28 заболевших коронавирусом в Тольятти есть вспышка в медицинском учреждении города. Напомним, всего по данным на сегодня, 24 апреля, в регионе зафиксировано 185 случаев.
– 21 случай – заболевшие коронавирусом среди пациентов и персонала Тольяттинского психоневрологического диспансера. Все новые инфицированные находятся в специальных боксах, – говорится в сообщении надзорного органа.
По данным Роспотребнадзора по региону в области выздоровели 26 человек. Всего за минувшие сутки появилось 44 новых заболевших. Также продолжает действовать режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU