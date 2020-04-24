В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера

24 Апр 2020 2020-04-24T13:28:30+03:00

Всего за сутки в Тольятти прибавилось 28 заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Роспортебнадзор по Самарской области рассказал, что среди 28 заболевших коронавирусом в Тольятти есть вспышка в медицинском учреждении города. Напомним, всего по данным на сегодня, 24 апреля, в регионе зафиксировано 185 случаев.

– 21 случай – заболевшие коронавирусом среди пациентов и персонала Тольяттинского психоневрологического диспансера. Все новые инфицированные находятся в специальных боксах, – говорится в сообщении надзорного органа.

По данным Роспотребнадзора по региону в области выздоровели 26 человек. Всего за минувшие сутки появилось 44 новых заболевших. Также продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU