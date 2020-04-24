Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП

24 Апр 2020 2020-04-24T13:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП. Водитель уснул за рулем и врезался в фургон, припаркованный на обочине. Сам виновник аварии не пострадал, однако его 21-летний пассажир скончался на месте.

– При осмотре автомобиля, совершившего ДТП, был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Выяснилось, что это 2,5 кг синтетического наркотика. 26-летний владелец авто был задержан. Он пояснил, что планировал сбыть вещество на территории нескольких регионов, – сообщает пресс-служба областного главка.

В результате всего случившегося на задержанного составлено несколько протоколов и уголовное дело. Помимо покушения на сбыл наркотиков, мужчине придется ответить за гибель своего пассажира. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU