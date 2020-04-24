2020-04-24T16:35:16+03:00
Общество

Житель Самары распустил фейк в интернете о том, что его жена бьет детей

Полицейские проверили эту информацию
Владислав КИРСАНОВ
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Для чего мужчина распространил ложную информацию, на данный момент неизвестноДля чего мужчина распространил ложную информацию, на данный момент неизвестноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре широкое распространение в интернете получило сообщение мужчины, согласно которому его жена избила детей. По словам гражданина, об этом рассказала младшая сестра женщины, а он, будучи в Москве, не может повлиять на эту ситуацию. Со слов отца, «дети все в крови и могут погибнуть».

– Правоохранители приехали по указанному адресу, провели соответствующую проверку. Никаких следов избиения у детей обнаружено не было, также у пятилетних ребят было все необходимое. На запрошенную характеристику о женщине пришел положительный ответ, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Таким образом, информация, которую зачем-то мужчина распространил в интернете, не соответствует действительности. По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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