В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами
- Сейчас в супермаркете картой расплатиться не смогла, представляете? - подобных сообщений в соцсетях с каждым часом появляется все больше.
Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный - сбой при оплате банковскими картами происходит не только в продуктовых магазинах, жители региона сообщают, что кому-то пришлось искать наличку, чтобы купить лекарства в аптеке и корма в зоомагазинах.
На некоторых кассах повесили объявления о техническом сбое. Другие торговые точки все еще пытаются наладить "связь с космосом", точнее - с банком для проведения оплаты.
Как много населенных пунктов и торговых точек попали пострадали от сбоя, пока доподлинно не известно.
Самарцев просят отнестись к проблеме с понимаем и запастись наличкой. Либо отложить поход в магазин до лучших времен. По крайней мере, до завтра.
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ИСТОЧНИК KP.RU