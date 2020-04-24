В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами

24 Апр 2020 2020-04-24T20:12:40+03:00

Горожанам рекомендуют брать наличные деньги. В сетевых магазинах карты вообще не принимают, в некоторых терминалах оплата проходит, но со сбоями

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- Сейчас в супермаркете картой расплатиться не смогла, представляете? - подобных сообщений в соцсетях с каждым часом появляется все больше.

Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный - сбой при оплате банковскими картами происходит не только в продуктовых магазинах, жители региона сообщают, что кому-то пришлось искать наличку, чтобы купить лекарства в аптеке и корма в зоомагазинах.

На некоторых кассах повесили объявления о техническом сбое. Другие торговые точки все еще пытаются наладить "связь с космосом", точнее - с банком для проведения оплаты.

Как много населенных пунктов и торговых точек попали пострадали от сбоя, пока доподлинно не известно.

Самарцев просят отнестись к проблеме с понимаем и запастись наличкой. Либо отложить поход в магазин до лучших времен. По крайней мере, до завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU