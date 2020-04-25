Угрожал предметом, похожим на пистолет: в Самаре задержали опасного преступника

25 Апр 2020 2020-04-25T10:24:03+03:00

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Несколько дней назад, в Самаре произошло разбойное нападение в Ленинском районе города. Неизвестный мужчина напал на склад, который раньше использовался как квест-комната. Сейчас же там оставляли свои вещи доставщики еды.

– Мужчина постучал в дверь. Когда ему открыли, он начал угрожать трем находившимся внутри – парню и двум девушкам – предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал деньги и ценные вещи, но у молодых людей ничего из этого не оказалось. Тогда он выстрелил и скрылся, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские в кратчайшие сроки смогли задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. На него было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU