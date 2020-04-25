Угрожал предметом, похожим на пистолет: в Самаре задержали опасного преступника
Несколько дней назад, в Самаре произошло разбойное нападение в Ленинском районе города. Неизвестный мужчина напал на склад, который раньше использовался как квест-комната. Сейчас же там оставляли свои вещи доставщики еды.
– Мужчина постучал в дверь. Когда ему открыли, он начал угрожать трем находившимся внутри – парню и двум девушкам – предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал деньги и ценные вещи, но у молодых людей ничего из этого не оказалось. Тогда он выстрелил и скрылся, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские в кратчайшие сроки смогли задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. На него было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU