В Самаре иномарка на пешеходном перекрестке сбила 73-летнюю старушку

25 Апр 2020 2020-04-25T11:49:37+03:00

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Вчера, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП. На улице Вольской автомобиль «Опель», которым управлял 35-летний водитель, поворачивал на светофоре на зеленый свет. В то же время дорогу на разрешающий сигнал переходила 73-летняя женщина.

– Иномарка сбила пешехода. Женщине потребовалась помощь, однако в больницу она обратилась самостоятельно. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU