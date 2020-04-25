Оранжевый уровень опасности: шквальный ветер в Самаре роняет деревья на автомобили

25 Апр 2020 2020-04-25T15:37:21+03:00

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Сегодня, 25 апреля, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра будут достигать 25-26 метров в секунду. Так, в столице региона уже есть первые последствия разгула стихии: на иномарку упало дерево.

– А ведь МЧС даже присылали смс и предупреждали, что автомобили лучше не парковать под деревьями! Не повезло водителю, ремонт будет явно не дешевым, – рассказали очевидцы корреспондентам «КП-Самара».

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что транспорт лучше парковать в гараже, либо на открытом пространстве, а горожанам не рекомендуется выходить из домов. Также не стоит прятаться от порывистого ветра около домов, за остановками и под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU