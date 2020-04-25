У депутата Госдумы от Самарской области Калашникова выявили воспаление легких из-за коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T20:12:04+03:00

По его мнению, он заразился от своего водителя

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Депутат Госдумы от КПРФ и Самарской области Леонид Калашников рассказал, что находится в больнице. По его словам, врачи диагностировали ему двустороннее воспаление легких. Глава думского комитета по делам СНГ мог заразиться от своего водителя.

– Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и она это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом. Я сейчас в больнице. Только все началось, я четыре дня как в больнице. Врачи нормально лечат, ничего тут не поделаешь, надо терпеть, – цитирует политика kp.ru со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все, с кем мог контактировать депутат, отправлены на карантин, в аппарате нижней палаты проведена дезинфекция помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU