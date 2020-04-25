В Самарской области за сутки сделали 2702 теста на коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T20:15:18+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве тестов на инфекцию. Сегодня, 25 апреля, в регионе подтвердилось 24 новых случая. Общее число заболевших достигло 209 человек.

– За сутки было проведено 2702 теста. За все время распространения инфекции проведено 31243 анализа, – говорится в сообщении.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля. Отметим, что из 209 заболевших 26 выздоровели и были выписаны. У многих заболевших обнаружили коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU