В Самарской области за сутки сделали 2702 теста на коронавирус
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве тестов на инфекцию. Сегодня, 25 апреля, в регионе подтвердилось 24 новых случая. Общее число заболевших достигло 209 человек.
– За сутки было проведено 2702 теста. За все время распространения инфекции проведено 31243 анализа, – говорится в сообщении.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля. Отметим, что из 209 заболевших 26 выздоровели и были выписаны. У многих заболевших обнаружили коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».
ИСТОЧНИК KP.RU