Второй пациент с коронавирусом умер в Самарской области

26 Апр 2020 2020-04-26T12:37:11+03:00

26 апреля стало известно, что скончался второй пациент с коронавирусом в Самарской области

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В Самарской области умер второй пациент с коронавирусом. Об этом стало известно 26 апреля. 8й-летний мужчина с коронавирусом умер на фоне проблем сердечно-сосудистой системой. Известно, что первым скончался 74-летний пациент с сердечно-сосулистыми проблемами и сахарным диабетом. Информация будет обновляться, как.

Известно, что двое пациентов до этого находились в средне-тяжёлом состоянии и были подключены к ИВЛ. Это было нужно для обеспечения нужного уровня снабжения кислородом. Всего в стране скончались 747 человек.

На данный момент зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом в Самарской области. 20 прибавилось за сутки с 25 на 26 число. Лидирует по количеству заражённых Тольятти.

26 человек уже поправили ь и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU