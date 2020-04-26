2020-04-26T12:37:11+03:00
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Самарской области

26 апреля стало известно, что скончался второй пациент с коронавирусом в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заражённых становится все большеЗаражённых становится все большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области умер второй пациент с коронавирусом. Об этом стало известно 26 апреля. 8й-летний мужчина с коронавирусом умер на фоне проблем сердечно-сосудистой системой. Известно, что первым скончался 74-летний пациент с сердечно-сосулистыми проблемами и сахарным диабетом. Информация будет обновляться, как.

Известно, что двое пациентов до этого находились в средне-тяжёлом состоянии и были подключены к ИВЛ. Это было нужно для обеспечения нужного уровня снабжения кислородом. Всего в стране скончались 747 человек.

На данный момент зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом в Самарской области. 20 прибавилось за сутки с 25 на 26 число. Лидирует по количеству заражённых Тольятти.

26 человек уже поправили ь и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй пациент с коронавирусом умер в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 20 новых инфицированных в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года: подтвердилось 20 случаев
В Тольятти грузовик столкнулся с «Дэу»: пострадала девушка
В Самару прибыл самолет с туристами с острова Бали
«За красивые глаза»: победительницам конкурса красоты в больнице Семашко подарили защитные маски
Focus не прошел: в Сызрани иномарка влетела в ограждение после столкновения с «четырнадцатой»
В Тольятти девочка-подросток упала с одиннадцатого этажа и выжила
Самарцев снова предупредили о сильном ветре
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 26 апреля 2020: еще четверо заболевших в психдиспансере
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года выросло до 229
В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушили 130 человек
Деревья продолжают падать: в Самаре еще одна машина стала жертвой порывистого ветра
В Самарской области за сутки сделали 2702 теста на коронавирус