Выпил и поехал: в Самарской области продолжают ловить пьяных водителей
В Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции за нарушение ПДД остановили водителя «семерки». В ходе общения с 41-летним водителем правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
– В ходе проверки выяснилось, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На место была вызвана следственно-оперативная группа для составления материалов дела, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам горе-водитель – в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU