2020-04-27T08:46:13+03:00
Общество

Выпил и поехал: в Самарской области продолжают ловить пьяных водителей

41-летний мужчина ранее уже привлекался за аналогичные нарушения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Теперь пьяный водитель может «уехать» в тюрьму на два годаТеперь пьяный водитель может «уехать» в тюрьму на два годаФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции за нарушение ПДД остановили водителя «семерки». В ходе общения с 41-летним водителем правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

– В ходе проверки выяснилось, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На место была вызвана следственно-оперативная группа для составления материалов дела, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам горе-водитель – в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная и без прав: в Самарской области женщина на иномарке сбила пешехода
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 апреля 2020 года: подтвердилось 35 случаев
Сотрудники одного из крупных предприятий области получат деньги за соблюдение особого режима во время эпидемии
В Тольятти более 10 часов тушили бывших цех завода «Фосфор»
Военкоматы Самарской области обеспечили медицинскими масками
Занимательное чтиво: в Самарской области 46-летний мужчина завернул в газету 33 грамма наркотиков
В Тольятти прикрыли работающее во время самоизоляции тайм-кафе
Выпил и поехал: в Самарской области продолжают ловить пьяных водителей
Без шансов на спасение: в Самарской области иномарка на огромной скорости врезалась в столб
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 27 апреля 2020 года: сбежавший больной и под сотню зараженных
В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушил 91 человек