Выпил и поехал: в Самарской области продолжают ловить пьяных водителей

27 Апр 2020 2020-04-27T08:46:13+03:00

Теперь пьяный водитель может «уехать» в тюрьму на два года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции за нарушение ПДД остановили водителя «семерки». В ходе общения с 41-летним водителем правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

– В ходе проверки выяснилось, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На место была вызвана следственно-оперативная группа для составления материалов дела, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам горе-водитель – в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU