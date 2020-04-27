2020-04-27T12:35:12+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели 35 новых инфицированных коронавирусом в Самарской области

Всего в регионе количество заболевших достигло 264 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Больше всего заболевших в СызраниБольше всего заболевших в СызраниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о цифрах заболевших за минувший день. Сегодня, 27 апреля, в регионе выявлено еще 35 пациентов.

– Среди них 10 человек из Сызрани, 9 – из Тольятти, 7 в Новокуйбышевске, 6 в Самаре. По одному заболевшему в Ставропольском, Камышлинском и Большечерниговском районах. У семерых из этого числа был поставлен диагноз «внебольничная пневмония и ОРВИ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 человек выявлены при обследовании контактных людей с ранее заболевшими: 8 человек в Сызрани, 6 – в Новокуйбышевске, по 5 человек в Тольятти и Самаре, 1 – в Камышлинском районе. Также трое приехали из Москвы. Таким образом, общее число заболевших достигло 264 человек. Их них 26 выздоровели, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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