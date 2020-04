Самарчанка участвует в крупном конкурсе джазовых коллективов

Самарчанка Анжела Абелян принимает участие в крупном конкурсе джазовых коллективов #STAYHOMEJAZZCHALLENGE, который организован продюсерским центром Igor Butman Music Group.

Суть конкурса – нужно записать видео дома во время самоизоляции и выложить его на YouTube. Победитель получит возможность выступить в рамках программы шоукейсов на Jazz Across Borders 13 или 14 ноября 2020 года.

Анжела Абелян и проект Just Met исполнили песню Django на музыку Джона Льюиса. Слова написала самарская певица.

Проголосовать за исполнителей можно в группе IBMG в фейсбуке.

Django.This video is an entry for #stayhomejazzchallenge competition VOTE number 43 HERE: https://poll.app.do/stayhomejazzchallenge-2848880/qOyuL0aU Голосуйте за номер 43 ЗДЕСЬ: https://poll.app.do/stayhomejazzchallenge-2848880/qOyuL0aU Django / Джанго Music John Lewis, Lyrics Anjela Abelian Музыка Джон Льюис, Слова Анжела Абелян Just Met Project/ Проект Мы Только Знакомы: Анжела Абелян (Самара) - вокал, стихи, аранжировка Ася Шакирова (Москва) - клавишные Даниил Морозов (Екатеринбург) - ударные Дмитрий Таранов (Москва) - контрабас Макс Дорбеко (Москва) - акустическая гитара