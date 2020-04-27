В Самарской области молодой водитель улетел в кювет и несколько раз перевернулся

27 Апр 2020 2020-04-27T13:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 26 апреля, в Похвистневском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. 19-летний водитель двигался по трассе. В какой-то момент он сильно превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу улетел в кювет.

– Там транспортное средство несколько раз перевернулось. Молодому человеку потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд других участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения ПДД. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU