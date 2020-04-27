В Самарской области молодой водитель улетел в кювет и несколько раз перевернулся
Вчера, 26 апреля, в Похвистневском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. 19-летний водитель двигался по трассе. В какой-то момент он сильно превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу улетел в кювет.
– Там транспортное средство несколько раз перевернулось. Молодому человеку потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие на место правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд других участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения ПДД. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU