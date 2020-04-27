В Самаре запустили флешмоб ко Дню Победы «Журавль Памяти»

27 Апр 2020 2020-04-27T18:48:47+03:00

Участники акции делают белых журавлей и фотографируют их рядом с портретом воевавшего родственника, а затем фото выкладывают с #ЖуравльПамяти

Изменить размер текста: A A

Пандемия – не повод забыть о великом подвиге предков. Так решил депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков и в понедельник, 27 марта во время прямого эфира в Инстаграме запустил флешмоб, посвященный Памяти Героев Великой Отечественной Войны.

Народный избранник предложил интернет-пользователям сделать белых журавлей, символ не вернувшихся с полей сражений солдат. Причем на листе, из которого предполагается сделать оригами, нужно написать имя, фамилию и отчество героя войны, указать годы его жизни.

- Это символизирует то, что память – внутри нас и ее никто не сможет вырвать из наших сердец и душ, если мы сами сохраним нашу историю, - подчеркнул Денис Волков.

Журавликов нужно поставить рядом с портретом воевавшего родственника, сфотографировать и выложить в любую соцсеть под хэштегом #ЖуравльПамяти.

По этому хэштегу организаторы найдут все работы и сделают из них общий клип ко Дню Победы. Видео покажут по телевидению, а также во всех соцсетях.

Депутат во время прямого эфира собрал двух бумажных журавлей. Одного посвятил своему дедушке Владимиру Пустовойтову, второго второму дедушке, труженику тыла, Алексею Геннадьевичу Волкову.

- Они – пример для меня, и остаются таковыми для моих детей. Сейчас многие говорят о попытках переписать историю, но никто не уничтожит память о великом подвиге, если мы будем хранить ее в наших семьях, - считает Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU