2020-04-27T18:49:57+03:00
Общество

Власти Самарской области объяснили, почему не могут отпустить домой туристов из Бангкока и Бали

Туристов, вернувшихся в Россию, отправили автобусами по другим регионам, а самарских разместили в обсерваторе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Условия для жизни в санатории не самые плохиеУсловия для жизни в санатории не самые плохие
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В Самарскую область прибыли 117 человек, которые оставались за границей из-за закрытия перелетов в Россию. Все они прибыли в Курумоч, а затем их отвезли в обсерваторы. В нашем регионе это санаторий Колос в Кинель-Черкасском районе и санаторий Радуга в Тольятти, а также парк-отель Дубки. Довольны решением оказались не все: многие туристы, особенно с детьми, просили отпустить их домой. Однако власти объяснили, что карантин - требование главного санитарного врача РФ.

- Если такой турист отправится домой, то в зоне риска окажутся все жители подъезда. И не все соблюдают изоляцию на дому, - отметили в правительстве.

Уже известно, что человек может быть носителем коронавируса, у него заболевание может никак не проявиться, а вот окружающие люди пострадают. Именно поэтому необходим строгий карантин. Напомним, что сегодня заражены уже 264 человека в Самарской области. Двое человек умерли, а 26 поправились и отправились домой. Что происходит в санатории "Колос" прямо сейчас и чем недовольны туристы, а чего боятся врачи- читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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