2020-04-27T20:09:49+03:00
Общество

"Крылья Советов" накажут вратаря за несогласованное интервью

Бывший голкипер "Оренбурга" озвучил личное мнение по поводу некоторых действий властей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья Советов" объяснили свою позицию по поводу интервью голкипера"Крылья Советов" объяснили свою позицию по поводу интервью голкипера
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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" накажет вратаря Евгения Фролова за мнения, высказанные в интервью обозревателю Сергею Егорову. Дисциплинарное взыскание он получит за нарушения условия контракта. Интервью должно было быть предварительно согласовано. А в таком виде оно причинило ущерб интересам команды.

- Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба, - отметили в команде.

Здесь подчеркнули, как много делают власти в стране и регионе для развития футбола в Самарской области. Благодаря таким решениям в городе появился ультрасовременный стадион.

- В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус, - отметили в клубе. И добавили, что именно этому должны быть посвящены все помыслы и игроков, и всех россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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