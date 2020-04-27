"Крылья Советов" накажут вратаря за несогласованное интервью

27 Апр 2020 2020-04-27T20:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" накажет вратаря Евгения Фролова за мнения, высказанные в интервью обозревателю Сергею Егорову. Дисциплинарное взыскание он получит за нарушения условия контракта. Интервью должно было быть предварительно согласовано. А в таком виде оно причинило ущерб интересам команды.

- Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба, - отметили в команде.

Здесь подчеркнули, как много делают власти в стране и регионе для развития футбола в Самарской области. Благодаря таким решениям в городе появился ультрасовременный стадион.

- В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус, - отметили в клубе. И добавили, что именно этому должны быть посвящены все помыслы и игроков, и всех россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU