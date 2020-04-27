«В Самаре спокойнее»: легенда ФК «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообщался с болельщиками по видеосвязи

27 Апр 2020 2020-04-27T23:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из лучших бомбардиров в российской истории клуба, а сейчас – тренер команды «Крылья Советов» Сергей Корниленко пообщался по видеосвязи с болельщиками, находящимися на самоизоляции. Беседа длилась более двух часов и получилась по-домашнему теплой и дружелюбной.

Обсудили и нынешнюю ситуацию в футболе, и положение дел в обычной жизни, и футбольную карьеру Сергея Корниленко. Поинтересовались любители футбола и тем, как игроки «Крыльев» поддерживают форму, находясь на самоизоляции. Сергей Корниленко рассказал, что, когда узнал о приостановке сезона, он с семьей собирался уехать в Москву по личным делам, но, взвесив все «за» и «против», решил остаться в Самаре, поскольку ситуация в нашем регионе спокойнее и безопаснее.

– Каждый день в 12 часов захожу на сайт оперативного штаба. Пока статистика по Самарской области некритичная. Еще на прошлой неделе было много дней, когда новых заболевших не появлялось, – отметил Сергей Корниленко. – Насчет ограничений могу сказать, что они всегда воспринимаются людьми тяжело, но так как я сейчас нахожусь в Самаре, то могу оценить обстановку и сказать, что здесь люди относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Знаю, что наши руководители – Дмитрий Азаров и Александр Фетисов – возглавляют областной оперативный штаб. Мне кажется, что им удалось найти грань между необходимыми мерами и настроением людей. Надеюсь, что в Самарской области обстановка и дальше будет оставаться под контролем и вместе мы победим эту болезнь. «Крылья» не остаются в стороне и стараются помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Хотел бы еще поблагодарить людей, находящихся на передовой, – обычных врачей и медицинских работников.

Тренер «Крыльев» признался, что ему было очень интересно и приятно пообщаться болельщиками. Многие передавали добрые пожелания команде и слова поддержки.

– Спасибо нашим болельщикам за то, что они в любое время остаются с командой, – сказал Сергей Корниленко.

ИСТОЧНИК KP.RU