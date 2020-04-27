2020-04-27T23:03:22+03:00
Спорт

«В Самаре спокойнее»: легенда ФК «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообщался с болельщиками по видеосвязи

Беседа получилась по-домашнему теплой и дружелюбной и длилась более 2 часов
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Тренер «Крыльев» признался, что ему было очень интересно и приятно пообщаться болельщикамиТренер «Крыльев» признался, что ему было очень интересно и приятно пообщаться болельщикамиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Один из лучших бомбардиров в российской истории клуба, а сейчас – тренер команды «Крылья Советов» Сергей Корниленко пообщался по видеосвязи с болельщиками, находящимися на самоизоляции. Беседа длилась более двух часов и получилась по-домашнему теплой и дружелюбной.

Обсудили и нынешнюю ситуацию в футболе, и положение дел в обычной жизни, и футбольную карьеру Сергея Корниленко. Поинтересовались любители футбола и тем, как игроки «Крыльев» поддерживают форму, находясь на самоизоляции. Сергей Корниленко рассказал, что, когда узнал о приостановке сезона, он с семьей собирался уехать в Москву по личным делам, но, взвесив все «за» и «против», решил остаться в Самаре, поскольку ситуация в нашем регионе спокойнее и безопаснее.

– Каждый день в 12 часов захожу на сайт оперативного штаба. Пока статистика по Самарской области некритичная. Еще на прошлой неделе было много дней, когда новых заболевших не появлялось, – отметил Сергей Корниленко. – Насчет ограничений могу сказать, что они всегда воспринимаются людьми тяжело, но так как я сейчас нахожусь в Самаре, то могу оценить обстановку и сказать, что здесь люди относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Знаю, что наши руководители – Дмитрий Азаров и Александр Фетисов – возглавляют областной оперативный штаб. Мне кажется, что им удалось найти грань между необходимыми мерами и настроением людей. Надеюсь, что в Самарской области обстановка и дальше будет оставаться под контролем и вместе мы победим эту болезнь. «Крылья» не остаются в стороне и стараются помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Хотел бы еще поблагодарить людей, находящихся на передовой, – обычных врачей и медицинских работников.

Тренер «Крыльев» признался, что ему было очень интересно и приятно пообщаться болельщиками. Многие передавали добрые пожелания команде и слова поддержки.

– Спасибо нашим болельщикам за то, что они в любое время остаются с командой, – сказал Сергей Корниленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года
Окончание отопительного сезона - 2020 в Тольятти: когда отключат отопление
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 28 апреля 2020 года: коронавирусный беглец и первая сотня заболевших
«В Самаре спокойнее»: легенда ФК «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообщался с болельщиками по видеосвязи
В Самаре будут штрафовать водителей и кондукторов за выход в рейсы без масок
Дмитрий Азаров - о коронавирусе: "Мы не знаем, сколько еще будет пациентов"
В Самарской области закупили еще восемь аппаратов ИВЛ
Самарцам разрешили ездить на дачу на такси
«Крылья Советов» накажут вратаря за несогласованное интервью
«Ситуация под контролем»: в Тольятти тушат лесной пожар
Власти Самарской области объяснили, почему не могут отпустить домой туристов из Бангкока и Бали
В Самаре запустили флешмоб ко Дню Победы «Журавль Памяти»
В Самарской области отключили горячую воду и отопление у 39 фирм-должников
В Самарской области управляющую компанию вынудили возместить ущерб жителю дома
Дмитрий Азаров остался недоволен количеством тестов на коронавирус в Самарской области
В Самаре начали разбирательство по делу депутата, которого обвиняют в распространении фейка
СВГК досрочно выполнила утвержденный правительством Самарской области план на 2020 год по газификации домов ветеранов
В Самаре до конца лета изменится схема движения троллейбуса №6
Самарцы могут выиграть тысячу рублей, просто слушая радио