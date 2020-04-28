Окончание отопительного сезона 2020 в Самаре: стало известно, когда отключат отопление всем жителям

28 Апр 2020 2020-04-28T10:36:16+03:00

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Власти озвучили дату окончания отопительного сезона в Самаре. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Отопление в Самаре отключат уже начиная с 28 апреля. Это официальный срок окончания отопительного сезона. Конечно, отключение будет происходить в течение некоторого времени.

При этом некоторые абоненты Т Плюс смогли еще раньше оформить досрочное отключение отопления - чтобы не переплачивать в теплый период. На 20 апреля уже от тепла были отключены более 1200 зданий - это коммерческие и бюджетные потребители, которые закрыты на карантин и там уже не присутствуют граждане.

Также воспользоваться предложением могли жители домов, где установлены домовые счетчики.

С 28 апреля отопление начнут отключать во всех жилых помещениях. Многие горожане говорят, что в квартирах уже похолодало. Кстати, в этом году традиция осталась неизменной: отключение отопления совпадает с похолоданием. Правда, оно продлится лишь пару дней - уже в четверг 30 апреля воздух прогреется до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU